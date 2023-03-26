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Третий день леса горят в Испании

Третий день леса горят в Испании

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Третий день леса горят в испанской Валенсии. Огонь охватил 4 тысяч гектаров и продолжает распространяться. Эвакуировали уже полторы тысячи человек в нескольких населенных пунктах. Тушить огонь приходится с помощью авиации, в ликвидации задействованы около 600 пожарных. Им мешает сильный ветер, из-за которого пламя распространяется все больше.

Полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать демонстрантов в Израиле. Протестующие пытались перекрыть трассы в Тель-Авиве. Более полумиллиона недовольных вышли на улицы страны. Манифесты против проводимой в стране судебной реформы продолжаются двенадцатую неделю подряд. И с каждым разом набирают все больше участников.

Улицы Парижа завалены мусором. Его здесь не убирали с 6 марта. Митингующие нашли ему применение, они складывают баррикады, жгут мусорные кучи, создавая помеху для полиции. Демонстранты громят мелкие кафе и магазины, автобусные остановки. Полицейские перешли к более жестким мерам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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