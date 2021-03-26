Следователи начали проверку треш-стрима ярославских блогеров с возможным изнасилованием

Следователи проверяют стрим от ярославских блогеров. В прямом эфире молодые люди разгромили квартиру своей знакомой, а саму женщину, по предварительным данным, изнасиловали.

На видео мужчины били посуду, а также ломали мебель и технику. И все это ради хайпа и денег от поклонников так называемых треш-стримов.

Было ли все это постановкой или действительно имело место насилие, теперь выяснит Следственный комитет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.