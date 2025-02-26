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Новости

26 февраля, 16:30

Происшествия

Новости мира: напавшие на генконсульство РФ в Марселе признали вину

Новости мира: напавшие на генконсульство РФ в Марселе признали вину

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Двое французов, обвиняемых в нападении на генконсульство РФ в Марселе, признали вину. Им вменяют порчу имущества и незаконное изготовление взрывчатых средств. Бутылки с неизвестной смесью забросили на территорию консульства через забор, после чего прозвучали взрывы. Задержанные оказались сотрудниками Национального центра научных исследований Франции.

В Израиле прощаются с матерью и двумя детьми из семьи Бибас, которые погибли в плену. Траурное шествие прошло под Тель-Авивом. При этом сами похороны закрыли по просьбе родственников. Бибас стали символом израильской борьбы за освобождение заложников. Всю семью похитили в октябре 2023 года из кибуца. Выжил только отец, которого отпустили 1 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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