Новости регионов: метель и ураганный ветер накрыли Сахалин

На Сахалине из-за сильной метели и ураганного ветра видимость упала практически до нуля. Порывы ветра превышают 20 метров в секунду. Закрыты участки дорог Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск и от села Огоньки до Холмска. На основных трассах развернуты четыре пункта временного размещения.

С начала работ в Керченском проливе после крушения танкера собрано почти 150 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специальной установкой просеяно еще свыше 40 тысяч тонн песка. Такие данные приводит МЧС.

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