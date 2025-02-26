В Чили и Аргентине произошло массовое отключение электричества

В Чили более 19 миллионов человек остались без электричества, а также пострадали два региона Аргентины. Причины массового отключения энергии до сих пор не установлены. Это привело к сбоям в работе систем вентиляции и кондиционеров в жилых домах, а также остановке светофоров на улицах.

В Гондурасе вертолет с президентом Сиомарой Кастро совершил аварийную посадку в джунглях. Полет пришлось прервать из-за сильного тумана, который значительно ухудшил видимость. Президент и другие пассажиры не пострадали.

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