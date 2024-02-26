Новости регионов: более тысячи человек эвакуировали из здания школы в Краснодарском крае

Более тысячи человек эвакуировали из здания школы в Краснодарском крае. К пожару в школе в станице Динской, по предварительной версии, привела неисправная проводка. ЧП произошло утром 26 февраля, когда у детей уже начались уроки. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов, а затем охватил почти весь этаж. Педагоги и ученики успели покинуть здание еще до приезда спасателей. К этому часу возгорание ликвидировано.

В Златоусте сотрудники МЧС несколько дней искали троих подростков, которые устроили сплав по местной реке Ай на льдине. Вместо весла они использовали длинную ветку. О группе подростков сообщили очевидцы. Спасатели быстро прибыли на место, но детей не нашли.

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