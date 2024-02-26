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Новости

26 февраля, 08:30

В мире

Новости мира: автомобиль влетел в толпу туристов в Наре

Новости мира: автомобиль влетел в толпу туристов в Наре

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ДТП произошло в японском городе Нара. Легковой автомобиль на полной скорости влетел в толпу туристов, один человек погиб, еще один госпитализирован. За рулем оказался 79-летний владелец сувенирной лавки. Задержанный водитель рассказал, что перепутал газ и тормоз.

Сотни врачей вышли к администрации президента Южной Кореи с требованием изменить политику в отношении медобразования. Ранее в Сеуле уволились десятки тысяч интернов и ординаторов в знак протеста против анонсированного увеличения набора в медицинские школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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