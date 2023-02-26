Новости часа: медики ВС РФ помогают пострадавшим от землетрясения в сирийском Алеппо

Поставка танков Украине со стороны ФРГ переведет конфликт на новый уровень эскалации, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

В полевом госпитале в сирийском Алеппо медики ВС РФ и Белоруссии помогают пострадавшим от землетрясения, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Более 10 тысяч жителей Турции предложили свое жилье пострадавшим от землетрясений, сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

