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Новости

26 февраля, 23:30

Происшествия

Новости часа: медики ВС РФ помогают пострадавшим от землетрясения в сирийском Алеппо

Новости часа: медики ВС РФ помогают пострадавшим от землетрясения в сирийском Алеппо

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Число жертв землетрясений в Турции достигло 44 374

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Поставка танков Украине со стороны ФРГ переведет конфликт на новый уровень эскалации, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

В полевом госпитале в сирийском Алеппо медики ВС РФ и Белоруссии помогают пострадавшим от землетрясения, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Более 10 тысяч жителей Турции предложили свое жилье пострадавшим от землетрясений, сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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