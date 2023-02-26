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26 февраля, 21:15

Происшествия

Женщина пострадала в конфликте со стрельбой в Подмосковье

Женщина пострадала в конфликте со стрельбой в Подмосковье

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Женщина пострадала в конфликте со стрельбой на дороге в Подмосковье. Инцидент произошел на 150-м километре трассы М-5 "Урал".

Как сообщили в МВД, между водителями у обочины началась словесная перепалка. Позже в конфликт вмешалась пассажирка. Она вышла из машины, чтобы поговорить, и в этот момент водитель выстрелил в нее из травматического пистолета.

Женщину госпитализировали. По предварительным данным, стрелявшим оказался 57-летний житель Луховиц, его уже доставили в полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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