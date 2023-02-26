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Новости

26 февраля, 21:15

Происшествия

СК возбудил дело после массового ДТП на трассе М-11

СК возбудил дело после массового ДТП на трассе М-11

Новости часа: число пострадавших в ДТП на М-11 увеличилось до 14

Москвичам рассказали о главных событиях 26 февраля

Новости часа: проезжую часть освободили на Алтуфьевском шоссе после ДТП

Больше 40 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области

Новости часа: трассу М-11 чистили менее чем за час до массового ДТП

Новости часа: пункт обогрева резвернут в районе ДТП на трассе М-11

Число попавших в ДТП на М-11 машин увеличилось до 41

Бетономешалка опрокинулась в Лефортовском тоннеле в Москве

Водитель протаранил электромобиль на юго-востоке Москвы

Следственный комитет РФ начал расследование аварии на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись больше 40 машин. МЧС между тем организует там дополнительные пункты обогрева.

Уже восстановлено движение в сторону Санкт-Петербурга. А в сторону Москвы проехать пока можно только по левой полосе, сообщает "Автодор".

В массовом ДТП под Новгородом погиб один человек, еще 14 пострадали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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