СК возбудил дело после массового ДТП на трассе М-11

Следственный комитет РФ начал расследование аварии на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись больше 40 машин. МЧС между тем организует там дополнительные пункты обогрева.

Уже восстановлено движение в сторону Санкт-Петербурга. А в сторону Москвы проехать пока можно только по левой полосе, сообщает "Автодор".

В массовом ДТП под Новгородом погиб один человек, еще 14 пострадали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

