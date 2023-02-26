Москвичам рассказали о главных событиях 26 февраля

На трассе М-11 в Новгородской области, где произошло массовое ДТП с участием более чем 40 машин, открыли движение по одной полосе для машин, которые едут из Москвы. Ранее поступило сообщение, что там уже начались работы по эвакуации автомобилей после аварии. Объехать место ДТП можно также по бесплатной трассе М-10.

В Лефортовском тоннеле в Москве полностью открыли движение после массовой аварии. Ранее дорога там была заблокирована: бетономешалка не успела затормозить, врезалась в несколько машин и опрокинулась. ДТП обошлось без пострадавших.

В воскресенье вечером в столицу придет сильный снегопад. Об этом предупреждают синоптики. Госавтоинспекция просит москвичей быть внимательнее на дорогах. По прогнозам, снег продлится всю ночь и утро понедельника. Из-за резкого перепада температуры на дорогах может образоваться гололедица. В ночь на понедельник в городе обещают до -11 градусов.

Два штурмовика Су-25 ВКС России сбросили авиационные фугасные бомбы на позиции противника в укрепрайоне в Авдеевке. Как пояснили военные, этот укрепрайн создавали там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы. А российские ВКС регулярно обрабатывают эту позицию.

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