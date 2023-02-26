Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту массового ДТП на трассе М-11. В аварии пострадали больше 30 машин.

Сначала столкнулись два грузовика, после чего в них врезался "Рено Дастер" и начали собираться другие машины. В итоге на трассе по направлению из Петербурга в Москву движение парализовано. Объехать можно по М-10. Для водителей и пассажиров организовали пункты обогрева.

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