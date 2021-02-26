В одном из районов Нижнего Новгорода ввели режим ЧС из-за взрыва

Режим ЧС действует в одном из районов Нижнего Новгорода, где в пятницу произошел взрыв. Разрушено кафе, которое находилось в пристройке к многоэтажному жилому дому.

Людей из квартир эвакуировали, на месте ЧП обнаружили троих пострадавших. Их госпитализировали, но позже под присмотром медиков осталась только одна женщина с ожогами и другими травмами.

Причина взрыва пока не установлена. Сначала говорили, что это бытовой газ, но позже выяснилось, что магистралей ни в многоэтажке, ни в пристройке не было. ​​По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.