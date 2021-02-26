Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде нет – МЧС

Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, больше нет. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

В больницу отвезли троих пострадавших, двое уже отправились домой. Еще одна женщина остается под присмотром медиков.

Спасатели продолжают разбирать разрушенную конструкцию. Сначала предположили, что речь идет о взрыве газа. Но позже стало известно, что ни в жилой многоэтажке, ни в пристройке, где все и произошло, магистралей не было.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 10 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.