Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что волна была очень мощной.

Сначала была информация, что это рванул бытовой газ, но в Главном управлении МЧС по Нижегородской области сообщили, что дом не был газифицирован.

Взрыв бытового газа произошел 26 февраля утром на цокольном этаже многоэтажки, там находился суши-бар. Сообщается, что ударной волной задело припаркованные автомобили, выбило стекло у проезжавшего мимо троллейбуса.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 10 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.