Дом в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв, не был газифицирован – МЧС

Жилой дом в Нижнем Новгороде, где прогремел взрыв, не был газифицирован. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области.

С жителями дома работают психологи. Там после взрыва вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 68 человек. Пострадали мужчина и девушка. Еще одну женщину ищут под завалами. Людей временно разместили в соседней школе.

Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже многоэтажки, там находился суши-бар. Сообщается, что ударной волной задело припаркованные автомобили, выбило стекло у проезжавшего мимо троллейбуса.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 10 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.