Движение по 2-й улице Машиностроения перекрыто из-за возгорания грузовика

В Москве на 2-й улице Машиностроения перекрыто движение. Там загорелся грузовик, сообщили в департаменте транспорта.

Водитель успел съехать к обочине. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.