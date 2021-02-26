Новости России: пассажирский автобус загорелся на трассе в Приморье

На трассе в Приморье загорелся пассажирский автобус. Пожар сняли на видео проезжающие мимо водители. Судя по кадрам, пламя охватило двигатель, а когда приехали спасатели, уже вся машина была в огне. Потушили успешно, никто не пострадал.

Гости в касках наведались в Среднеуральский женский монастырь, которым раньше управлял опальный схиигумен Сергий. Очевидцы сообщают, что сейчас на территории обители находятся около 50 силовиков. Зачем приехал ОМОН, неизвестно, официальной информации пока нет. По словам представителей монастыря, оперативники хотят забрать на допрос одного из помощников Сергия. Отлученный от церкви и лишенный сана бывший схиигумен сейчас находится под арестом в Москве. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе в склонении к самоубийству.

В Свердловской области оперативники поймали нарушителя с помощью TikTok. Они создали фейковый аккаунт и начали переписываться с преступником. Когда тот выслал очаровательной "собеседнице" свои TikTok-видео, полицейские смогли подтвердить личность парня и тут же предложили ему встретиться. Однако вместо жаркого свидания нарушителя ждал арест.