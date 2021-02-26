Бастрыкин поручил обжаловать решение суда по делу авиадебоширов из Толмачево

Авиадебоширов, задержанных в новосибирском аэропорту Толмачево, выпустили на свободу. Такое решение принял Обский городской суд. Представители Следственного комитета теперь намерены обжаловать это постановление.

Против дебоширов, которые собирались лететь из Сибири в Москву, возбуждено уголовное дело по двум статьям – они набрасывались с кулаками на полицейских и оскорбляли их. Однако судья принял решение не отправлять их в СИЗО. Разобраться в ситуации потребовал глава СК Александр Бастрыкин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.