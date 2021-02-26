Два человека пострадали в результате ДТП на Новорязанском шоссе

В Москве пять машин столкнулись на Новорязанском шоссе. Пострадали два человека, причем один из них – пешеход. Авария произошла возле станции метро "Котельники", не смогли разъехаться несколько легковушек и фургон. От удара автомобили развернуло, и они заняли сразу три полосы. Движение какое-то время было серьезно затруднено.

Музыканта "Машины времени" и группы "Квартал" избили в центре столицы. На Александра Дитковского напали на парковке, на Комсомольском проспекте. У трубача серьезные травмы головы, он сейчас в больнице. Музыкант уже написал заявление в полицию, нападавших ищут. По предварительным данным, их было как минимум пятеро.