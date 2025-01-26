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26 января, 16:30

Происшествия

Новости мира: молния ударила в самолет в аэропорту Сан-Паулу

Новости мира: молния ударила в самолет в аэропорту Сан-Паулу

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Молния попала в пассажирский самолет в аэропорту Сан-Паулу. Мощный электрический разряд ударил в переднюю часть борта. Пожара при этом не произошло, обошлось без видимых повреждений. Пассажиры в этот момент находились в здании.

Тем временем в Вашингтонский зоопарк из Китая привезли двух гигантских панд. Они впервые появились на публике 25 января. Ранее в зоосаде жили 3 панды, но они покинули город по истечении срока действия предыдущего соглашения в 2023 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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