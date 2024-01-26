26 января, 21:45Происшествия
СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76
Следственный комитет РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский военный самолет Ил-76, который позже был сбит Вооруженными силами Украины.
Уточняется, что Киев был своевременно уведомлен о перевозке пленных этим самолетом. По последним данным СК РФ, зенитно-ракетный комплекс, из которого был поражен самолет, располагался в районе села Липцы в Харьковской области.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.