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26 января, 21:45

Происшествия

СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76

СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76

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Следственный комитет РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский военный самолет Ил-76, который позже был сбит Вооруженными силами Украины.

Уточняется, что Киев был своевременно уведомлен о перевозке пленных этим самолетом. По последним данным СК РФ, зенитно-ракетный комплекс, из которого был поражен самолет, располагался в районе села Липцы в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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