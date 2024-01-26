Новости регионов: СК РФ установил место, где находилось поразившее Ил-76 оружие

Зенитно-ракетный комплекс, из которого был поражен самолет Ил-76 с пленными на борту, располагался в районе села Липцы в Харьковской области. Следственный комитет РФ сообщил последние данные о ходе расследования теракта. На месте крушения продолжается поиск и сбор фрагментов. Их систематизируют, чтобы в дальнейшем провести генетические экспертизы.

В Ульяновске загорелся склад с газовыми баллонами. По данным местных властей, там взорвалось около 40 баллонов, после этого начался пожар, а позже произошло полное обрушение здания. По данным МЧС, возгорание локализовано, жертв и пострадавших нет.

Более 800 пассажиров не могут вылететь из аэропорта заполярного Норильска 26 января. Там объявлено штормовое предупреждение: ветер в городе разогнался до 25 метров в секунду.

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