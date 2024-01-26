Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву

Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву. Во Внуково встречали двух пилотов и двух врачей. Они прибыли обычным регулярным рейсом, а не спецбортом, как ожидалось ранее. Перелет в Россию стал возможным после оказания необходимой помощи пострадавшим кабульскими врачами.

Люди после крушения самолета провели больше суток в горах, где был сильный снегопад. За помощью отправился один из выживших, ему удалось добраться до горного поселка и жестами объясниться с местными жителями.

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