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26 января, 09:15

Происшествия

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву

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Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву. Во Внуково встречали двух пилотов и двух врачей. Они прибыли обычным регулярным рейсом, а не спецбортом, как ожидалось ранее. Перелет в Россию стал возможным после оказания необходимой помощи пострадавшим кабульскими врачами.

Люди после крушения самолета провели больше суток в горах, где был сильный снегопад. За помощью отправился один из выживших, ему удалось добраться до горного поселка и жестами объясниться с местными жителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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