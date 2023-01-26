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26 января, 17:30

В мире

Не менее 8 членов экипажа китайского судна погибли у берегов Японии

Не менее 8 членов экипажа китайского судна погибли у берегов Японии

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Не менее восьми членов экипажа китайского грузового судна, затонувшего у берегов Японии, погибли. Об этом сообщили СМИ.

Еще девять членов экипажа числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать. Спасти удалось только пятерых из 22 человек.

Грузовое судно подало сигнал бедствия поздно вечером 24 января, находясь в районе необитаемых японских островов. К вечеру 25 января судно затонуло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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