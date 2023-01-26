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26 января, 17:15

Происшествия

Двух летевших из Таиланда в РФ пассажиров сняли с рейса авиакомпании S7 за дебош на борту

Двух летевших из Таиланда в РФ пассажиров сняли с рейса авиакомпании S7 за дебош на борту

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Двух пассажиров авиакомпании S7, летевших из Таиланда в Россию, сняли с рейса за мелкое хулиганство. Как сообщили очевидцы, конфликт в салоне самолета начался с того, что мужчина пнул кресло сидящей впереди женщины.

В S7 уточнили, что на замечания борпроводников и представителя авиакомпании пассажиры не реагировали. После этого прибывшие на борт сотрудники полиции составили на нарушителей протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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