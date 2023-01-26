26 января, 16:30Происшествия
Стала известна личность водителя, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве
Стала известна личность водителя Porsche Cayenne, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве и скрылся. Виновника ДТП разыскивают вторые сутки.
Авария произошла на улице Нижние Поля. Там неизвестный наехал на бордюр, а после врезался в людей. В итоге пострадали три пешехода, они были экстренно госпитализированы. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.