Стала известна личность водителя, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве

Стала известна личность водителя Porsche Cayenne, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве и скрылся. Виновника ДТП разыскивают вторые сутки.

Авария произошла на улице Нижние Поля. Там неизвестный наехал на бордюр, а после врезался в людей. В итоге пострадали три пешехода, они были экстренно госпитализированы. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.