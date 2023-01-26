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Новости

26 января, 16:30

Происшествия

Стала известна личность водителя, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве

Стала известна личность водителя, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве

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Стала известна личность водителя Porsche Cayenne, который сбил пешеходов на тротуаре в Москве и скрылся. Виновника ДТП разыскивают вторые сутки.

Авария произошла на улице Нижние Поля. Там неизвестный наехал на бордюр, а после врезался в людей. В итоге пострадали три пешехода, они были экстренно госпитализированы. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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