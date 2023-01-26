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26 января, 14:45

Происшествия

В Санкт-Петербурге и Новосибирске задержали 10 участников мошеннической группы

В Санкт-Петербурге и Новосибирске задержали 10 участников мошеннической группы

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В Санкт-Петербурге и Новосибирске задержали 10 человек, которые обманывали людей под видом помощи в получении кредитов. Злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками несуществующих банков. Под различными предлогами они выманивали у людей деньги и потом пропадали.

В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных изъяты банковские и сим-карты, бухгалтерская документация, электронные диски. Всего пострадавшими на данный момент являются 57 человек из девяти регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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