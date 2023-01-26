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Новости часа: украинские войска выпустили более 20 снарядов по двум районам Донецка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили более 20 снарядов по двум районам Донецка. По данным РИА Новости, в результате обстрела был ранен ребенок.
Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до вечера субботы, 28 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.