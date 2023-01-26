Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Политика

Новости часа: украинские войска выпустили более 20 снарядов по двум районам Донецка

Новости часа: украинские войска выпустили более 20 снарядов по двум районам Донецка

Крупный пожар произошел в Ставрополе

Пожарные локализовали крупный пожар в Норильске

Угонщик машины попал в аварию в Старом Осколе

Авария с участием 6 автомобилей произошла на Новорижском шоссе

Авария с участием 3 автомобилей произошла на Щелковском шоссе

Движение затруднено на Ленинградском шоссе в связи с ДТП

В Москве женщина побила подростка за курение электронной сигареты в метро

"Московский патруль": в столице обнаружили нелегальных торговцев игрушками

"Московский патруль": в столице задержали угонщика иномарки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили более 20 снарядов по двум районам Донецка. По данным РИА Новости, в результате обстрела был ранен ребенок.

Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до вечера субботы, 28 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Читайте также
происшествиярегионыполитикаобществопогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика