Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком под Норильском

Под Норильском автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в сильную метель. Обе машины не смогли ехать дальше.

На помощь выдвинулись инспекторы и спасатели. Во время удара никто серьезно не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.