В Актау прибыл спецборт МЧС России

В казахстанском городе Актау, в 3 километрах от которого 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, приземлился самолет Ил-76 МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На его борту прибыли врачи, психологи, а также группа специалистов Минздрава России. Этот самолет доставит из Казахстана в Москву россиян, пострадавших в авиакатастрофе. Сейчас в больницах Казахстана находятся 9 россиян.

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