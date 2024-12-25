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25 декабря, 21:30

Происшествия

Новости регионов: на территории Кремля в Казани произошло задымление

Новости регионов: на территории Кремля в Казани произошло задымление

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На территории Кремля в Казани наблюдается сильное задымление. На место инцидента уже прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. По словам очевидцев, всех посетителей попросили покинуть территорию Кремля. В настоящее время входа в здание перекрыт. Причина задымления пока неизвестна.

Найденные взрывотехниками в торговом центре Владикавказа фрагменты БПЛА направлены на экспертизу, о чем сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Возгорание в ТЦ "Алания Молл" произошло до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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