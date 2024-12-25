Самолет МЧС России доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении в Актау

Ил-76 МЧС России доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении самолета в Казахстане. Спецборт уже вылетел в Актау.

Тем временем на месте ЧП начала работу правительственная комиссия. Как ранее сообщил источник в авиаотрасли, пилоты до последнего старались избежать крушения и посадить борт в поле радом с аэропортом. В итоге он потерпел крушение в трех километрах от него.

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