Пострадавших при крушении самолета в Актау поддержат российские специалисты

МЧС России направит в Казахстан группу специалистов, чтобы оказать поддержку пострадавшим в авиакатастрофе в Актау. Среди прибывших будут психологи, травматологи и нейрохирурги, которые помогут казахстанским коллегам в оказании медицинской помощи.

Эксперты продолжают анализировать возможные причины крушения самолета. Журналист и авиационный эксперт Михаил Вахнеев отметил, что пилоты сделали все возможное, чтобы минимизировать потери. Они стремились выровнять самолет, чтобы он упал максимально горизонтально, что, вероятно, позволило спасти жизни многих пассажиров.

Авиаэксперт Андрей Петраков подчеркнул, что одной из причин катастрофы могло стать столкновение с птицами. Это могло повредить двигатель или лобовое остекление, однако такие ситуации обычно не становятся критическими для самолета.

Петраков также отметил, что экипаж действовал по инструкции. Пилоты запросили аварийную посадку в Казахстане и начали вырабатывать топливо, так как система аварийного сброса на этом типе самолета не предусмотрена. Однако ситуация ухудшилась, и посадка произошла до завершения этого процесса.

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