Самолет Azerbaijan Airlines упал в 3 км от аэропорта Актау

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. По данным МЧС республики, на его борту находились 69 человек, в том числе 16 россиян. По последним данным, выжившими числятся 32 человека.

Пострадавшие сообщили спасателям, что почувствовали сильный удар. По одной из версий, у лайнера взорвался кислородный баллон. При этом перевозчик ранее заявлял, что к нештатной ситуации могло привести столкновение со стаей птиц.

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