В Актау расследуют причины крушения пассажирского самолета

В Актау продолжается ликвидация последствий крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. По предварительным данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека, среди которых 10 россиян. Точные данные о пострадавших уточняются.

Самолет Embraer подал аварийный сигнал и не долетел до аэропорта около трех километров. Ранее предполагалось, что причиной могла стать стая птиц. Однако позже региональные власти Казахстана заявили о взрыве баллона на борту.

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