Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 12:30

Происшествия

Для семей пассажиров борта разбившегося лайнера в Актау открыли горячую линию

Для семей пассажиров борта разбившегося лайнера в Актау открыли горячую линию

Эксперт рассказал, как узнать, почему самолет совершил посадку именно в Актау

Начато досудебное расследование крушения самолета под Актау

В Актау 28 человек находятся в больницах после авиакатастрофы

Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета

Эксперт прокомментировал возможные причины крушения самолета в Актау

МЧС Казахстана составляет списки пострадавших после крушения самолета в Актау

Новости регионов: во Владикавказе потушили пожар, произошедший после взрыва в ТЦ

Росавиация назвала возможную причину авиакатастрофы в Казахстане

На борту потерпевшего крушение самолета в Казахстане было 16 россиян

Для семей пассажиров, которые были на борту разбившегося лайнера в Актау, открыли горячую линию. Об этом сообщает авиакомпания Azerbaijan Airlines. В своем телеграм-канале компания опубликовала список из 62 фамилий, 16 человек являются гражданами России.

Выжившие находятся в больницах Актау. Из Астаны в местные медицинские центры направили дополнительные бригады врачей-травматологов. Данные о судьбе россиян выясняет российское посольство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика