Для семей пассажиров борта разбившегося лайнера в Актау открыли горячую линию

Для семей пассажиров, которые были на борту разбившегося лайнера в Актау, открыли горячую линию. Об этом сообщает авиакомпания Azerbaijan Airlines. В своем телеграм-канале компания опубликовала список из 62 фамилий, 16 человек являются гражданами России.

Выжившие находятся в больницах Актау. Из Астаны в местные медицинские центры направили дополнительные бригады врачей-травматологов. Данные о судьбе россиян выясняет российское посольство.

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