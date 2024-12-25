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25 декабря, 12:30

Происшествия

Эксперт рассказал, как узнать, почему самолет совершил посадку именно в Актау

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Телеканал Москва 24 взял интервью у авиационного эксперта Михаила Вахнеева. Журналист обратил внимание на маршрут самолета, который вместо посадки в Астрахани или другом ближайшем аэропорту совершил аварийную посадку в Актау, пролетев через акваторию Каспийского моря.

Михаил Вахнеев пояснил, что причина этого выбора станет известна только после расшифровки черных ящиков. Один из них фиксирует параметры полета, а второй записывает переговоры экипажа. Эти данные помогут понять, что именно произошло на борту и почему пилоты приняли такое решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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