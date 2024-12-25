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25 декабря, 12:15

Происшествия

Начато досудебное расследование крушения самолета под Актау

Начато досудебное расследование крушения самолета под Актау

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Досудебное расследование крушения самолета под Актау начали по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщают казахстанские информационные агентства.

Между тем консульство РФ в Уральске создало кризисный штаб, на место ЧП направили сотрудников. По обновленным данным Минздрава Казахстана, среди выживших в авиакатастрофе оказались двое детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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