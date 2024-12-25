По предварительным данным, в Актау 28 человек находятся в больницах после авиакатастрофы. Самолет, следовавший из Баку в Грозный, упал при попытке аварийной посадки и загорелся.

Эксперты считают, что причиной крушения могло стать столкновение с птицей. Экипаж запросил экстренную посадку и пытался выработать топливо, как того требуют инструкции, но времени на это не хватило.

Власти Казахстана подготовили борты санитарной авиации и медицинские бригады для помощи пострадавшим.

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