Новости регионов: во Владикавказе потушили пожар, произошедший после взрыва в ТЦ

Взрыв с последующим возгоранием произошел в торговом центре Владикавказа 25 декабря. К этой минуте спасателям удалось полностью потушить пожар. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщили в Следственном комитете. По данным МЧС, погибла женщина, еще два человека пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы.

Крымские правоохранители задержали 18 человек по подозрению в мошенничестве, сообщили в МВД. По предварительным данным, с 2021 года преступники подстраивали аварии с дорогими и редкими иномарками, после чего люди обращались в страховые компании ради выплат по ОСАГО. К этому моменту известно об 11 эпизодах мошенничества, за которые злоумышленники получили выплаты на общую сумму около 5 миллионов рублей.

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