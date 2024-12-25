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25 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: во Владикавказе потушили пожар, произошедший после взрыва в ТЦ

Новости регионов: во Владикавказе потушили пожар, произошедший после взрыва в ТЦ

Росавиация назвала возможную причину авиакатастрофы в Казахстане

На борту потерпевшего крушение самолета в Казахстане было 16 россиян

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

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Причиной авиакатастрофы в Казахстане могло стать столкновение самолета со стаей птиц

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines упал в Казахстане

Бытовой газ взорвался в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе

Взрыв с последующим возгоранием произошел в торговом центре Владикавказа 25 декабря. К этой минуте спасателям удалось полностью потушить пожар. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщили в Следственном комитете. По данным МЧС, погибла женщина, еще два человека пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы.

Крымские правоохранители задержали 18 человек по подозрению в мошенничестве, сообщили в МВД. По предварительным данным, с 2021 года преступники подстраивали аварии с дорогими и редкими иномарками, после чего люди обращались в страховые компании ради выплат по ОСАГО. К этому моменту известно об 11 эпизодах мошенничества, за которые злоумышленники получили выплаты на общую сумму около 5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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