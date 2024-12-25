Пожар ликвидирован на месте крушения самолета в Актау

Телеканал Москва 24 подготовил новость с ленты информационных агентств.

В Казахстане ликвидировали возгорание на месте крушения самолета в Актау, сообщили в МЧС. Посольство России находится в контакте с местными властями. Сейчас ведется подготовка списка пострадавших. По последним данным, 12 человек были доставлены в больницу.

Информация о количестве пассажиров остается противоречивой: в одних сообщениях говорится о 105 человек, в других – о 65.

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