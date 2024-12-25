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25 декабря, 09:15

Происшествия

Во Владикавказе произошел пожар в торговом центре

Во Владикавказе произошел пожар в торговом центре

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Во Владикавказе в торговом центре "Алания Молл" произошел пожар. По данным ТАСС, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что обстоятельства произошедшего выясняются, а ход ликвидации пожара находится под контролем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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