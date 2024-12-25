Новости мира: расследование по факту взрыва на заводе началось в Турции

Прокуратура Турции начала расследование в отношении завода по производству взрывчатых веществ. Там 24 декабря прогремел взрыв, унесший жизни 12 человек. Еще четверо пострадавших находятся в больницах, их состояние оценивается как удовлетворительное. По одной из версий, взрыв произошел в результате удара молнии.

Тем временем католики по всему миру отмечают Рождество, в том числе и в странах Ближнего Востока. Христиане в Иране проводят праздничные богослужения. Например, в храме Святого Иосифа в Тегеране звучит молитва на ассирийском языке. Кроме того, новые власти Сирии объявили католическое Рождество выходным днем. Митинги против притеснения христиан прошли в Дамаске 24 декабря.

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