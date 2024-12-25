Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 09:00

Происшествия

Новости мира: расследование по факту взрыва на заводе началось в Турции

Новости мира: расследование по факту взрыва на заводе началось в Турции

Новости регионов: в Мурманске подсветили 180-метровую телевышку

Новости регионов: водители устроили драку со стрельбой в подмосковном Пушкине

Минимум пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на автодороге ММК – Никольское – Горки

Новости часа: Собянин вручил государственные награды москвичам

Новости регионов: смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье

Массовое ДТП произошло на северо-востоке Москвы

"Московский патруль": российские полицейские разоблачили украинских мошенников

"Московский патруль": елка загорелась в одном из многоквартирных домов Москвы

Прокуратура Турции начала расследование в отношении завода по производству взрывчатых веществ. Там 24 декабря прогремел взрыв, унесший жизни 12 человек. Еще четверо пострадавших находятся в больницах, их состояние оценивается как удовлетворительное. По одной из версий, взрыв произошел в результате удара молнии.

Тем временем католики по всему миру отмечают Рождество, в том числе и в странах Ближнего Востока. Христиане в Иране проводят праздничные богослужения. Например, в храме Святого Иосифа в Тегеране звучит молитва на ассирийском языке. Кроме того, новые власти Сирии объявили католическое Рождество выходным днем. Митинги против притеснения христиан прошли в Дамаске 24 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомрелигиявидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика