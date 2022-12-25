Устроивший стрельбу в Париже предстанет перед судом 26 декабря

Француз, устроивший стрельбу в Париже, предстанет перед судом в понедельник, 26 декабря. Преступник уже признался, что действовал на почве расовой ненависти.

В пятницу он убил троих и ранил четверых курдов. После этого в Париже начались акции протестов, переросшие в беспорядки. К массовым погромам присоединились не только курды, но и марокканцы, которых не устраивает французская политика в отношении мигрантов.

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