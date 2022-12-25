В Таиланде погибли 18 моряков в результате крушения корвета "Сукхотай". Еще 11 человек, по данным властей, считаются пропавшими без вести. Всего на борту находилось более ста моряков.

Корвет, который военно-морские силы Таиланда использовали последние 35 лет, затонул во время шторма в водах Сиамского залива. По предварительной информации, сильный ветер вызвал крен корабля.

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