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25 декабря, 21:15

В мире

В Таиланде погибли 18 моряков в результате крушения корвета "Сукхотай"

В Таиланде погибли 18 моряков в результате крушения корвета "Сукхотай"

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В Таиланде погибли 18 моряков в результате крушения корвета "Сукхотай". Еще 11 человек, по данным властей, считаются пропавшими без вести. Всего на борту находилось более ста моряков.

Корвет, который военно-морские силы Таиланда использовали последние 35 лет, затонул во время шторма в водах Сиамского залива. По предварительной информации, сильный ветер вызвал крен корабля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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