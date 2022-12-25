Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из Московского международного Дома музыки

Более двух с половиной тысяч человек эвакуировали из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Как сообщили в экстренных службах, причиной стал анонимный звонок об угрозе взрыва. Сейчас полиция обследует здание.

В Москву пришло резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что ночью ожидается мороз до -10 градусов. На дорогах образовалась сильная гололедица. Однако со вторника в городе начнет теплеть, на город обрушатся снег и метели.

Новые правила об уплате налогов могут ввести для тех, кто уехал из России. Законопроект уже разрабатывают в Госдуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.