МЧС России попросит ввести институт лицензирования частных соцобъектов

МЧС России намерено просить правительство о введении института лицензирования частных социальных объектов. Об этом заявил главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Речь идет о негосударственных домах престарелых и различных приютах . Вопрос о лицензировании подняли после трагедии в Кемерове, где при пожаре в частном доме престарелых погибли более 20 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.