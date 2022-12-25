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МЧС России попросит ввести институт лицензирования частных соцобъектов

МЧС России попросит ввести институт лицензирования частных соцобъектов

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МЧС России намерено просить правительство о введении института лицензирования частных социальных объектов. Об этом заявил главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Речь идет о негосударственных домах престарелых и различных приютах . Вопрос о лицензировании подняли после трагедии в Кемерове, где при пожаре в частном доме престарелых погибли более 20 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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