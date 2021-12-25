Москвичка попыталась спилить елку во дворе многоэтажного дома

Москвичка попыталась спилить елку во дворе жилого дома. Видео прислали телезрители.

Инцидент произошел на востоке Москвы. На отчаянный шаг женщина решилась вечером, когда уже стемнело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.