Ангар загорелся на улице Лобачевского

На улице Лобачевского вспыхнул металлический ангар, около которого расположен жилой комплекс "Крылья".

По данным МЧС, возгорание уже потушили. Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

